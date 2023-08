"L’infermiere h24 è una garanzia"

L’attivazione dell’infermiere a bordo dell’ambulanza del 118 nelle 24 ore diventerà una realtà a partire da settembre anche per Montemurlo. La battaglia condotta dai sindaci coinvolti nei primi tagli per la riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza territoriale ha portato buoni frutti. Già dal primo agosto l’infermiere è di stanza a Vaiano nelle 12 ore 7 giorni su 7 e non più soltanto nel fine settimana. "Da settembre toccherà anche a Montemurlo nelle 24 ore – commenta il sindaco Simone Calamai – sono contento di questa decisione dell’Asl perché è un livello di servizio indispensabile, il minimo per la realtà montemurlese che conta 19mila abitanti e 60mila accessi quotidiani. Il comune ha una collocazione baricentrica rispetto al territorio più vasto, sia verso Prato ad ovest che verso la parte alta del territorio provinciale". Il sindaco Calamai è soddisfatto perché alla fine la Regione Toscana si è impegnata a confermare le 24 ore di infermieristica dopo che Montemurlo, dall’estate scorsa, si è vista togliere il medico. "La presenza infermieristica è garanzia di salute per tutti – conclude Calamai, che da dodici mesi tiene il punto senza mollare mai – non avevo dubbi che si sarebbe risolta a favore della cittadinanza e delle tante realtà lavorative che insistono sul territorio".

Sa.Be.