Linee ultrarapide ed elettriche Servono fondi dal ministero

L’arrivo di 52 nuovi bus elettrici a Prato sarà decisivo anche per la rivoluzione del sistema Lam studiata dal Comune. L’amministrazione Biffoni ha infatti già chiesto al ministero un finanziamento da 10 milioni di euro (su un investimento totale di 11,7 milioni) per dare vita al progetto "Lam Elettrica", che nelle idee del Comune dovrà sostituire nei prossimi anni le attuali Lam Arancio e Blu.

Di fatto il progetto è quello di costruire una linea di 38 chilometri, da percorrere su corsie preferenziali per 8,7, sulla quale insisteranno 11 semafori intelligenti che daranno la precedenza al passaggio dei bus. Non solo. Le corsie preferenziali sarebbero protette da telecamere, così da evitare che vengano utilizzate da automobilisti "furbetti".

Il progetto è quello di assicurare una corsa ogni sette minuti. Il tracciato ricalcherà quello della Lam Blu, senza però passare da Galciana e Maliseti che sarebbero servite dalla linea 10, il cui percorso verrebbe modificato.

Aggiornare il tracciato in questo modo significherebbe potenziare il servizio a supporto dei poli scolastici di via Reggiana e di via Galcianese, aumentare la frequenza intorno al centro storico e garantire il passaggio di un mezzo ogni 4 minuti alla stazione centrale e al Santo Stefano.

Su tutto il percorso ci saranno settante fermate, ognuna ad almeno 350 metri dall’altra, dotate di paline intelligenti e quindi con informazioni sul transito dei mezzi fornite in tempo reale a tutti i passeggeri.

I fondi sarebbero naturalmente utilizzati anche per acquistare altri mezzi elettrici e le relative strutture di ricarica, da distribuire in vari punti strategici della città.

L’obiettivo finale è quello di raddoppiare l’utenza del tpl, portandola fino a 22.000 passeggeri al giorno. Per partire con la progettazione definitiva il Comune, adesso, attende solo una risposta positiva sui finanziamenti da parte del ministero, perché i fondi sono decisivi per la realizzazione di tutto il piano.

sdb