Linee elettriche vetuste: il rinnovo Si partirà dalla rete di "Gabolana"

Le vecchie linee elettriche, in alcuni tratti danneggiate, nella zona industriale e pedecollinare di Vaiano saranno rinnovate. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, effettuerà da oggi, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, un intervento di restyling della rete nel territorio comunale di Vaiano, sulla linea di media tensione denominata "Gabolana" che fornisce energia all’area di Sofignano e dintorni. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica di linea, parte della quale è danneggiata (motivo per cui i lavori sono urgenti e non rinviabili), con nuove apparecchiature motorizzate e hi-tech.

Le operazioni si svolgeranno in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per oggi con inizio dei lavori alle 9 e conclusione entro fine mattinataprimo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del "fuori servizio" sarà circoscritta a un gruppo di utenze tra Sofignano, Savignano, via di Fornaci, via della Selva, via Lastruccia, via Rio delle Fontanelle, Larciano, Montalbano, Casanuova, via Colombaia, via delle Case.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. I lavori sono stati programmati di sabato anche per diminuire i disagi alle attività operative negli altri giorni feriali e per non creare problemi alle scuole.