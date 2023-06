L’indirizzo logistica piace Debutto da tutto esaurito

L’indirizzo di logistica, l’ultimo nato in casa Buzzi si avvia al debutto. Le richieste sono state talmente tante che il dirigente Alessandro Marinelli, è stato costretto a rifiutare alcune delle domande presentate. Nonostante il via libera del ministero all’attivazione sia arrivato dopo il periodo dell’orientamento, l’indirizzo

di logistica è piaciuto talmente tanto da fare il pienone. La prima classe sarà attivata a settembre e si tratta degli alunni della terza superiore, che dopo il biennio uguale per tutti, sono chiamati a scegliere un indirizzo specifico tra quelli proposti dal Buzzi.

Era luglio del 2021 quando nacque l’idea di portare a Prato

il primo indirizzo di logistica e finalmente, due anni dopo quell’intuizione, ci siamo. Un indirizzo fortemente voluto dal mondo imprenditoriale per dare risposta all’immenso volume di merci che ruota attorno alle spedizioni. Amplificato dal Covid, il settore è in grandissima espansione: ormai tutto si muove da un capo all’altro del pianeta e la logistica ha bisogno figure specializzate che abbiano le competenze necessarie per la gestione delle merci, lo stoccaggio e la spedizione in Italia e all’estero. Prato inoltre ha una marcia in più: la presenza dell’Interporto amplifica la necessità di manodopera specializzata.

La volontà di aprire un nuovo percorso di studi che partirà

dal terzo anno in poi, nasce direttamente dalla richiesta

delle aziende e in particolare dell’Interporto pratese che ha bisogno di periti logistici per

la gestione delle merci.

Così la scuola di riferimento per il distretto non poteva certo tirarsi indietro iniziando l’iter per la nascita del nuovo percorso

di formazione che finalmente aprirà i battenti a settembre. Un’alternativa anche sul fonte del lavoro per gli studenti, che non sarà da meno delle specializzazioni tutt’ora in corso: il 98% dei ragazzi che si diploma al Buzzi riceve in pochissimo tempo dopo la maturità un’offerta concreata di lavoro.

A dare gambe al progetto

sono stati il sindaco Biffoni,

il dirigente Alessandro Marinelli insieme a Mario Bartoli presidente di Assotosca,

Andrea De Zolt e Franco Becheri imprenditori del settore.

Silvia Bini