L’inclusione vera. Un progetto da dieci e lode

La comunicazione è ponte indispensabile affinché l’inclusione non resti sulla carta come lodevole intenzione. Montemurlo lo ha capito decidendo di proseguire nel progetto, bellissimo, di insegnare il linguaggio dei segni ai bambini. Prima in due scuole dell’infanzia che tra i loro alunni ne avevano due sordi, ora anche alle elementari. Montemurlo in cattedra, in un progetto che sarebbe bello diventasse progetto pilota per tutte le scuole d’Italia. E per i bambini la possibilità di scavalcare confini e barriere esplorando un ‘vocabolario’ nuovo e ‘straordinario’. Un vocabolario che si vede. Un vocabolario tridimensionale, dove il suono diventa gesto. Montemurlo in cattedra. E a noi non resta che fare i complimenti.