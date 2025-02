L’inclusione attraverso lo sport. Cgfs e Publiacqua alleati. Il nuovo progetto è teatrale

Al Centro Giovanile di Formazione Sportiva lo sport fa sempre rima con integrazione e inclusione. Grazie ai contributi derivanti dal bando Sport 2024-‘25 di Publiacqua, il Cgfs ha avuto la possibilità, anche quest’anno, di garantire l’accesso gratuito a bambini e bambine (da 5 a 16 anni) provenienti da contesti di povertà educativa, monitorati dai servizi sociali dei Comuni della provincia pratese o seguite da associazioni assistenziali e del terzo settore. Un sostegno, quello derivante dal bando di Publiacqua, che ha consentito di contribuire a due tipi diversi di interventi in questa stagione. A partire dallo scorso settembre sono stati accolti gratuitamente 29 bambini e bambine con difficoltà economiche nelle varie attività pomeridiane. Un sostegno, questo, che si rinnova ormai di anno in anno e che, a partire dalla stagione 2021-2022, grazie anche ai fondi del bando di Publiacqua, ha già garantito l’accesso alla pratica sportiva a 111 bambini a rischio povertà educativa. "Ritengo che tra le nostre azioni principali debba esserci il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ai giovani – commenta Gabriele Grifasi, presidente del Cgfs -. In questo caso siamo riusciti a farlo grazie all’autofinanziamento e al contributo importante di Publiacqua. Ritengo che queste iniziative debbano essere ampliate attraverso il coinvolgimento attivo delle realtà del territorio". Quest’anno, poi, grazie alla collaborazione con il Teatro Metastasio, il Cgfs ha deciso di lanciare "Sport e teatro, emozioni in gioco", intervento di supporto ai giovani sportivi (12-20 anni). Un’esperienza che intende applicare le tecniche delle arti sceniche al mondo sportivo per far conoscere e gestire al meglio ai giovani le emozioni. Il progetto si articolerà in due percorsi distinti: il primo, gratuito e interno al Cgfs, dedicato agli iscritti ai corsi di hip hop; il secondo, aperto a tutti, con un piccolo contributo di partecipazione. Questa seconda masterclass rivolta ai ragazzi si svolgerà in tre diverse date, sempre dalle 9 alle 12, domenica 23 febbraio, domenica 30 marzo e domenica 11 maggio 2025, all’interno del complesso monumentale di San Domenico. Per info e prenotazioni consultare il link https://forms.gle/YVnPqLQKr3pYL9fC7. "Publiacqua con convinzione è ancora una volta a fianco del Cgfs e ne sostiene l’attività – chiosa Nicola Perini, presidente di Publiacqua -. I due progetti sono entrambi preziosi per l’inclusione di tutti i bambini nell’attività sportiva e per l’apprendimento socio-emotivo dei più grandi. Sono due iniziative che sapranno dare risultati e che siamo orgogliosi di sostenere".