L’importanza di donare. La rinascita di Laura

Il dono è un gesto di amore. Nella Sala Banti si è svolta la giornata del dono, promossa da Avis comunale di Montemurlo, Scegliamo Prato con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto italiano di donazione. Uno dei momenti più emozionanti della mattinata è stata la testimonianza di Laura Montesano, che ha raccontato la lotta contro una grave malattia oncologica e l’importanza della donazione di sangue e di midollo osseo. "In tutto il mio lungo percorso di cura ho ricevuto più di 700 sacche di sangue e di piastrine. Se oggi io sono qua e posso vedere crescere mio figlio, lo devo ai donatori di sangue", dice la donna. Il malattia di Laura si ripresenta nel 2006, è ancora più aggressiva, tanto da richiedere un trapianto di midollo osseo. Inizia la ricerca di un donatore compatibile e finalmente dopo due mesi viene individuato un ragazzo canadese idoneo: "Il giorno della mia rinascita è il 12 gennaio 2007 quando ho fatto il trapianto di midollo", dice Laura. Alla giornata del dono è intervenuto Antonio Crocco, primario di immunoematologia dell’ospedale: "La trasfusione di sangue riesce a cambiare la qualità di vita di pazienti che sono stati meno fortunati. La donazione di sangue è fondamentale: se tutti i cittadini la facessero almeno una volta l’anno avremmo risolto tutti i problemi legati al tema trasfusionale. Solo nell’ospedale Santo Stefano si effettuano 9mila trasfusioni l’anno. Il donatore avente diritto alla donazione va dai 18 ai 65 anni, una fascia di età che rappresenta il 60% della popolazione. In realtà di questo 60% di potenziali donatori solo il 3% dona effettivamente sangue o plasma e soddisfare tutti i bisogni del cittadino con il solo 3% di donatori non è possibile. Il contributo dei giovani a questo proposito è molto importante".