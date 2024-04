L’importanza della prevenzione

Silvio Garattini fondatore e direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" è intervenuto sul tema "Prevenzione è rivoluzione" al Rotary club Lippi presieduto da Marco Giusti. Garattini è autore di molte centinaia di lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali ed internazionali e di numerosi volumi di farmacologia. Fa parte del Gruppo 2003, ricercatori italiani altamente citati nella letteratura scientifica internazionale. Negli ultimi decenni è stato membro di vari organismi di ricerca. Per Garattini prevenzione è vivere più a lungo, liberi da malattie, ma anche lotta alle disuguaglianze, avere cura dell’ambiente e dell’educazione, un risparmio per il sistema sanitario nazionale. Garattini ha invitato ad impegnarsi per un futuro più sano e più giusto.