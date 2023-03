L’impianto che divide la politica Il M5S dice no e pungola il Pd "Tutti d’accordo con Biffoni?"

Se l’annuncio dell’aumento medio della Tari al 6,7% per il 2023 era quasi passato inosservato nella politica locale pratese, con pochissime reazioni di fronte alla stangata per cittadini e imprese, la situazione è completamente cambiata quando è intervenuto il sindaco Biffoni a ribadire la necessità di un "termovalorizzatore grande, moderno ed efficiente per la Toscana". L’invito del primo cittadino a sbloccare il piano rifiuti regionale ha subito trovato la levata di scudi del Movimento 5 Stelle. "Spiace constatare che anche sulla gestione dei rifiuti il sindaco mostra di conoscere ben poco l’argomento – attacca la capogruppo Silvia La Vita -. Il termovalorizzatore è una strategia per la gestione dei rifiuti obsoleta, che comporta l’emissione di sostanze inquinanti per l’ambiente e quindi per la salute". Contrario al termovalorizzatore anche il consigliere comunale pentastellato Carmine Maioriello. "Al sindaco Biffoni non bastava la scellerata delibera sulla Multiutility votata dalla sua maggioranza – dice -. Ora rilancia senza freni sul termovalorizzatore. E’ ora di porre un freno deciso a queste decisioni scellerate che vanno in direzione opposta all’economia circolare e alla raccolta differenziata".

Contro la politica del termovalorizzatore i grillini propongono la strada della tariffa puntuale, controlli e sanzioni. "Quanto incide l’evasione sulla decisione politica di aumentare le tariffe?" si domanda Maioriello che poi pungola anche l’ala del Pd vicina alla segretaria Schlein. "Attendo dal Pd una presa di posizione seria contro questa deriva – conclude -. Le nostre relazioni, già fortemente compromesse, rischiano di raffreddarsi ulteriormente. Depositeremo un’interpellanza per capire se i consiglieri del Pd sono d’accordo col sindaco". Chi invece sta con la linea di Biffoni è Azione, che interviene tramite il vicesegretario Vincenzo Ravone. "Bene Biffoni sul termovalorizzatore – dice -, basta con l’ipocrisia di chi corre solo dietro al facile consenso. I consiglieri di maggioranza e opposizione la smettano di nascondersi dietro a un dito e chiariscano la propria posizione. Anche al centrodestra chiediamo di finirla con la rincorsa ai populisti come fatto dai loro colleghi a Piombino con il rigassificatore. La demonizzazione dei termovalorizzatori è una posizione antiscientifica, populista, ed economicamente penalizzante".

D’accordo con la posizione del sindaco anche i coordinatori di Italia Viva, Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti. "Biffoni ha ragione sui rifiuti, occorre realizzare nuovi impianti – dicono -. Dal momento che i rifiuti non sono invisibili, occorrono impianti adatti alla trasformazione e re-immissione sul mercato. Occorrono anche impianti per trattare, distruggere, immagazzinare i rifiuti che non possono essere recuperati. L’area centrale fra Firenze, Prato e Pistoia ha la necessità di garantirsi un sistema di smaltimento dei rifiuti moderno ed economicamente sostenibile di cui il termovalorizzatore non può che esserne parte". Contrarietà al termovalorizzatore viene espressa anche da Rifondazione Comunista. "Siamo fermamente contrari a questa scelta inquinante e che comporta gravi rischi per la salute dei cittadini" dice il segretario Alessandro Bonacchi.

Stefano De Biase