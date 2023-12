L’imperativo delle ‘sorelle’: "Denunciate"

La parola che risuona, da sorella a sorella, è un verbo. Imperativo: "Denunciate". Si stringono un abbraccio che vuole dare coraggio le donne vittime di violenza. A quest’abbraccio si aggiunge anche Martina, la ragazza pratese aggredita mentre rincasava e per cui è a processo il suo ex, accusato di essere il mandante dell’aggressione. Ha una nuova forza, Martina, rinata nel dolore, di cui porta sul volto cicatrici e storia. "Voglio lottare per tutte, anche per Giulia Cecchettin". Lei non può più più farlo. Martina non ha dubbi: sarà ‘guerriera’ per entrambe e per tutte le altre. L’arma, per ora, è quel verbo lassù: denunciate. Domani può essere troppo tardi. Brava Martina.