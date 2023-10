L’impegno sociale diventa certificato

Sostenibilità, circolarità e blockchain sono temi sempre più importanti per le aziende, ma a volte molto complessi da affrontare. Per questo la start up innovativa Moebeus, specializzata proprio in queste aree, offre alle aziende consulenza e percorsi personalizzati. Di fatto Moebeus utilizza il sistema blockchain per certificare e autenticare l’impegno sociale, etico e ambientale della singola impresa, garantendo trasparenza, tracciabilità e immutabilità del dato. Di recente la società, guidata da Elisa Bologni (Ceo), Emiliano Sparacino (Cto), Cristina Agostinelli (project manager)

e Alessia Rossi (consulente di sostenibilità), con la piattaforma digitale ‘Tour4Blue’, è stata individuata dal Comune di Genova come modello di innovazione per mettere in risalto le realtà del settore turistico e sportivo della Liguria, attente alla sostenibilità

e al benessere delle persone e del pianeta.

"Il nostro intento è aiutare le aziende attente alla sostenibilità e alla circolarità - spiega Elisa Bologni -. Vogliamo tracciare una nuova rotta per un futuro sostenibile". Startup pratese fondata nel 2021, Moebeus supporta le Pmi per migliorare e autenticare l’impegno etico aziendale sulla sostenibilità tramite l’utilizzo di smart analytics proprietari e blockchain.

Per avere informazioni: www.moebeus.it.