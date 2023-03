L’impegno per gli altri e l’onestà

Anna Beltrame

Non c’è problema. Lo diceva spesso Massimo, perché lui i problemi li sapeva risolvere. Aveva lo sguardo, la competenza, la tenacia e il senso di responsabilità necessari ad affrontarli. Massimo si faceva carico. Non amava gli annunci, non raccontava storie; si prendeva cura delle cose, delle persone. Massimo era uomo per bene, che si è sempre impegnato a fondo in tutto ciò che faceva. Compresa la sua ultima battaglia, la più difficile, affrontata in mesi e mesi di sofferenze, di speranze, di fatiche. Sempre con fiducia, con fede. Sempre con un pensiero e un’attenzione per gli altri, per la città. Massimo era una persona seria e capace, profondamente onesta. Era anche un nonno formidabile. Era un esempio.