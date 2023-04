"Limita lo spreco" Il bilancio finale

Il progetto di raccolta alimentare "Limita lo spreco, aiuta il mondo", organizzato dalla Consulta degli studenti

in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Regione, Emporio della solidarietà e associazione mensa Giorgio la Pira è arrivato alla conclusione.

Le scuole aderenti sono state 62, per un totale di 721 classi e circa 18.000 alunni, che tutti insieme hanno raccolto più di 500 scatole di prodotti alimentari. Al progetto hanno partecipato anche le scuole della provincia. "Questa è un’iniziativa lodevole, soprattutto in un momento di difficoltà come questo – ha affermato l’assessore

alle pari opportunità del Comune di Prato, Ilaria Santi –. I ragazzi che hanno partecipato sono stati bravissimi, assieme ai loro insegnanti.

Siamo andati oltre

le aspettative".