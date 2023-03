Limita lo spreco e così aiuta il mondo Grazie ai ragazzi

Limita lo spreco, aiuta il mondo è lo slogan del progetto organizzato dalla Consulta degli studenti in collaborazione con il Comune, la Provincia, l’Emporio della Solidarietà e l’Associazione Mensa Giorgio la Pira. L’iniziativa è stata presentata ieri marttina in palazzo comunale e si rivolge agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti alla cultura del consumo consapevole ed educare al dono. Attraverso la distribuzione delle scatole vuote da parte dell’Emporio e la raccolta alimentare nelle scuole pratesi, il progetto punta entro l’11 marzo a far aderire tutte le scuole, in vista della giornata della raccolta alimentare fissata per il prossimo 30 marzo e della premiazione finale che ci sarà invece a maggio. Nell’edizione 2019, l’ultima prima che la pandemia bloccasse la raccolta, sono state coinvolte 62 scuole e plessi scolastici, di cui 681 classi e 16.668 alunni e sono state raccolte 573 scatole per 92 quintali di prodotti. I beneficiari della raccolta saranno appunto l’Emporio della solidarietà e l’Associazione Mensa Giorgio la Pira che si occuperanno di ritirare i prodotti alimentari in tutta la provincia.

"A nostro parere è importante sensibilizzare per andare a formare l’individuo del domani per far sì che si senta un vero componente della società e non un individuo insensibile ai bisogni altrui o che agisca solo per il proprio tornaconto", dice la segretaria della Consulta degli Studenti Angelica Mariani. "È molto importante che questo progetto parta dai ragazzi per i ragazzi - afferma l’assessora alla scuola Ilaria Santi - In questa campagna sicuramente i partner sono importanti, ma i veri protagonisti sono i nostri ragazzi e bambini che possono dare a noi adulti l’occasione di riflettere. Basterebbe saperli ascoltare". Secondo il coordinatore dell’Emporio della Solidarietà Claudio Bandini "La collaborazione, lo scambio e l’aiuto reciproco sono fondamentali perché le necessità sono tantissime". Infine, la presidente della Mensa La Pira Elena Pieralli sottolinea come "sia molto importante che il motore di questo progetto sia stato riacceso".