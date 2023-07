Limentra, sale l’ansia degli abitanti "La chiusura della Sp3 ci isolerà" Si teme in caso di soccorsi urgenti

Ancora alto il livello di preoccupazione degli abitanti della valle della Limentra Orientale che a breve, da lunedì 17, vedranno tagliare il collegamento principale con la piana, dato che i lavori, necessari, di rifacimento del ponte a L’Acqua faranno sì che la Sp3 (Sp24 per Pistoia) resti chiusa per 6 mesi. Ad alimentare le preoccupazioni, i precedenti, sia sul fronte della viabilità che su quello dell’eventuale necessità di soccorsi.

La strada è stata chiusa del tutto negli ultimi anni a più riprese – con gravi disagi agli abitanti, pochi in inverno e molti in estate – per emergenze, come nel caso della frana ai Cigni, ma anche per lavori programmati, come per la manutenzione straordinaria del tratto pratese.

Il comitato, formato spontaneamente qualche anno fa, ha chiesto a più riprese una migliore gestione degli interventi, per limitare i disagi, ed è tornato all’attacco in questi giorni con una lettera inviata alla Provincia di Pistoia, responsabile per un tratto, e al sindaco di Cantagallo. Quello che chiedono è che i lavori sull’argine della Limentra, sempre a L’Acqua e attesi da tempo, siano fatti in concomitanza con quelli al ponte, per evitare un’ulteriore futura chiusura della strada.

"In diversi incontri con l’assessore della Provincia di Pistoia – scrivono al sindaco di Cantagallo – abbiamo sollecitato l’intervento urgente il Consorzio di bonifica Renana o la Regione per ripristinare il regolare deflusso delle acque, togliendo tutti i materiali in alveo che ostacolano e deviano la corrente verso il piede del rilevato stradale. Le chiediamo di fare quanto possibile per sollecitare gli Enti preposti alla sicurezza idraulica ad attuare questi ed altri interventi ritenuti idonei a ridurre le condizioni di rischio segnalate".

Per quel che riguarda la questione soccorsi, le notizie di ambulanze con solo volontari a bordo inviate dalla centrale del 118 da postazioni assai distanti dal luogo dell’intervento – non ultimo l’episodio della signora caduta a Casalino con l’ambulanza giunta da Prato dopo oltre un’ora – hanno portato a chiedere alla Asl se esiste un piano speciale per la Vallata nei prossimi sei mesi. Nessuna risposta arrivata ai cittadini, mentre a La Nazione, la Asl ha scritto, per conto del responsabile del 118, Peris: "Non non esistono piani straordinari ma piani di adeguamento alle mutate esigenze del territorio".

Claudia Iozzelli