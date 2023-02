L’idea degli studenti Rete di aziende agricole

Presentati, al Pin di Prato, i progetti degli studenti di architettura nell’ambito dell’accordo quadro tra Comune di Cantagallo e l’Università di Firenze. Un progetto nato a supporto delle idee di pianificazione del territorio e della tutela paesaggistica del comune valbisentino, per riflettere su come valorizzarlo.

I sette gruppi di studenti del corso di laurea di pianificazione del territorio hanno riportato i loro lavori, partiti dagli studi ‘sul campo’ effettuati lo scorso anno durante il workshop sul territorio di Cantagallo, ed esponendo le proprie progettualità e azioni strategiche. Progetti che valevano a tutti gli effetti come valutazione per l’esame "Laboratorio di progettazione bioregionale del territorio". All’interno dei gruppi anche alcuni studenti dell’Istituto di urbanistica di Bordeaux con cui il corso di Firenze è gemellato.

La progettazione della rete policentrica dei borghi di montagna ed agricoli di Cantagallo, la valorizzazione di Luicciana e del suo "Museo all’Aperto", l’idea di creare ed immaginare un eco-museo per il territorio, un progetto per una ‘foresta multifunzionale’, come realizzare un Parco fluviale ricollegandosi all’idea di quello già presente a Prato, un progetto che preveda una rete delle aziende agricole ed infine l’idea di rendere il terreno agricolo e i rispettivi annessi in muratura del Casale un’area agricola multifunzionale pubblica con una serie di spazi e servizi per i cittadini e i visitatori. Queste le idee che sono riuscite a fondere tradizione, natura e nuova fruizione degli spazi e che "potrebbero diventare idee innovative e linee strategiche da seguire per un piano di marketing di promozione e valorizzazione del territorio di Cantagallo" come tengono a sottolineare insieme la professoressa Daniela Poli, presidente del corso di laurea magistrale e il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno.