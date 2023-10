L’iconografia della Visitazione

Sabato alle 16.30, nella sala del Comune di Carmignano, si terrà la presentazione del volume "La visitazione" di Giampaolo Trotta. Il libro parla per la prima volta in assoluto dell’evoluzione dell’iconografia della Visitazione di Maria ed Elisabetta, rappresentata innumerevoli volte nel corso dei secoli sia in pittura che in scultura. Interverranno il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti e l’assessore alla cultura, Maria Cristina Monni.