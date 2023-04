Liceo Brunelleschi e Fondazione Maic insieme

I ragazzi della MaiC ospiti del liceo artistico Brunelleschi nell’ambito del progetto ’Un murales per la MaiC’. Un gruppo di ragazzi della Fondazione Maria Assunta in Cielo è stato ospite dei laboratori del liceo artistico Brunelleschi per condividere nell’ambito del progetto ’Un murales per la MaiC’, un momento di creatività artistica con gli studenti, fonte di gioia e di benessere generale. La collaborazione tra il liceo Brunelleschi e la Fondazione MaiC ha avuto inizio questo anno scolastico, grazie al progetto pilota, unico sul territorio, che prevede la realizzazione di un murales nei locali della Fondazione a partire dal mese di giugno. Attraverso il linguaggio artistico gli studenti e le studentesse sono riuscite ad entrare in contatto con il mondo della disabilità e quindi farsi strumento di comunicazione efficace e performante, fondamentale per superare ogni stereotipo o limite.