Licenziamenti e bufera al Pecci La protesta di lavoratori e sindacati Oggi il sit-in davanti al Centro

Si terrà questa mattina il sit-in di protesta per far "ritirare i licenziamenti" dei due dipendenti del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, sit-in annunciato i giorni scorsi dalla Fp Cgil e dalla Uil Fpl di Prato. La protesta si svolgerà alle ore 12,30 subito dopo l’assemblea sindacale dei lavoratori in stato di agitazione. Cgil e Uil chiedono il reintegro immediato dei due lavoratori (un licenziamento è già stato impugnato) e l’apertura di un tavolo sindacale di confronto alla presenza del cda del Pecci e delle istituzioni pubbliche che finanziano il museo. "Non si risana il Pecci sulle spalle dei lavoratori", lo slogan dei sindacati che fa riferimento ai problemi di bilancio con cui la Fondazione Pecci si è giustificata.

Entrambi i licenziamenti sono stati comunicati via raccomandata. Le motivazioni addotte? Motivi economici, per un aggravio di costi che la Fondazione non può più sostenere. "L’importo ipotetico dei licenziamenti è inferiore a 60mila euro, non crediamo che questo possa risolvere i problemi della fondazione Pecci", ha detto Patrizia Pini, responsabile enti locali nella segreteria Uil funzione pubblica Toscana.

Di certo i due licenziamenti hanno acceso il dibattito sul ‘senso’ del Pecci, proprio alla luce dei numeri che raccontano un quadro fosco: meno di 1300 biglietti interi staccati per le mostre nel 2022, oltre 330mila euro di perdita d’esercizio, più di due milioni di contributi pubblici, di cui 1,2 dal Comune di Prato e 730mila euro dalla Regione. Le mostre nel 2022 sono costate quasi 350mila euro (Massimo Bartolini e Il giardino dell’arte le più care). E anche il Centro Pecci ha fatto i conti con la stangata delle bollette: 440mila euro contro i 167mila del 2021, con un incremento dell’energia di quasi il 300% (250mila euro in più). E ci sono i 770mila euro per il personale a cui si aggiungono 137mila euro per le collaborazioni e i 440mila per altri servizi prestati.

Sul caso si sono espressi in questi giorni anche il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla Cultura Simone Mangani chiedendo a presidente e consiglio di amministrazione del museo "spiegazioni per i due licenziamenti a cui si è proceduto senza un confronto aperto con le rappresentanze sindacali" e chiedendo di ripartire da "un tavolo di confronto".