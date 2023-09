Licenziamenti al Pecci. Il vertice slitta di 24 ore. Scontro in consiglio. Dubbi sui verbali del cda

Tutto rimandato di 24 ore. Il tanto atteso vertice tra Regione, Comune, sindacati e presidente della Fondazione per le arti contemporanee Lorenzo Bini Smaghi sulla spinosa questione dei due licenziamenti in tronco al Pecci è stato posticipato di 24 ore. Il confronto che avrebbe dovuto svolgersi ieri sera si terrà oggi alle 13 in Regione.

Tutto rimandato di qualche ora, dunque, ma i contenuti restano ovviamente gli stessi: sul piatto ci sono i due licenziamenti avvenuti senza preavviso lo scorso 28 agosto. La richiesta dei sindacati, che insieme all’assemblea dei lavoratori hanno indetto lo stato di agitazione, è una soltanto, ossia reintegrare i due lavoratori. In caso contrario scatterà lo sciopero in concomitanza con l’apertura della nuova mostra di Diego Marcon il 28 settembre.

Intanto della questione Pecci si è discusso anche ieri pomeriggio in consiglio comunale a seguito di una question time presentata dal consigliere della Lega, Marco Curcio, che ha chiesto lumi sulle collaborazioni che l’attuale direttore Collicelli Cagol ha intrattenuto con istituzioni culturali, in particolare per la mostra "Che sarà sarà" appena aperta a Palazzo Re Rebaudengo a Guarene e per la pubblicazione di un volume sempre sull’arte. L’assessore alla cultura Simone Mangani ha specificato che in base al contratto "il direttore può accettare collaborazioni previa autorizzazione da parte del cda". Autorizzazioni delle quali il consigliere della Lega, che in questi ultimi mesi ha dedicato molte energie alla questione Pecci, spulciando bilanci e verbali, non ha trovato traccia. "Non mi ritengo soddisfatto della risposta soprattutto alla luce dei risultati deludenti ottenuti con il Pecci", ha detto Curcio in consiglio comunale. Verbali del cda ai quali ha avuto accesso lo stesso Curcio che aprono una finestra anche sulla legittimità dei due licenziamenti avvenuti a fine agosto.

"Quelli che ho potuto visionare a seguito della richiesta di accesso agli atti vanno da settembre 2022 a luglio 2023 e non c’è traccia della decisione dei licenziamenti – attacca ancora il consigliere leghista – O sono stati dolosamente omessi documenti, compiendo quindi un abuso, cosa che non ho motivo di sospettare per la gravità che avrebbe contravvenire al mandato ispettivo di un funzionario pubblico, oppure il licenziamento dei due dipendenti è stato effettuato senza alcun passaggio nel cda, ovvero procedendo senza né informare i consiglieri, né valutare in quella sede altre eventuali opzioni rispetto a quella dell’interruzione del rapporto".

A gettare ombre sono anche le scadenze temporali: " Si tenga conto – aggiunge Curcio – che il cda è decaduto il 29 maggio con l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e che da allora ha potuto operare solo in prorogatio, ovvero in attesa di rinnovo, per la gestione dell’ordinaria amministrazione come da prassi. Procedere invece non ad uno, ma a due licenziamenti in questa particolare situazione è quantomai grave e indicativo di un certo modus operandi".

Oggi la partita finale in attesa di capire se i vertici dell’ente ritireranno i due licenziamenti, come richiesto dai sindacati, o se resteranno sulla propria posizione.