PRATO

Lunedì 2 alle 16 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini verrà presentato il libretto delle offerte formative per l’anno scolastico 20232024. Dentro ci sono le proposte di 35 soggetti diversi tra biblioteche, musei, teatri, fondazioni e istituzioni culturali e educative, due assessorati comunali, centinaia di attività per le scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. Il programma della giornata prevede alle 16 in sala conferenze la presentazione e il saluto dell’assessore alla cultura Simone Mangani e dell’assessore all’istruzione Ilaria Santi; a seguire, nella sezione bambini e ragazzi e nella sala conferenze ci sarà la Fiera delle offerte formative in cui ciascun ente, nel proprio spazio dedicato, fornirà materiale e illustrerà le proprie offerte formative per l’anno scolastico 2023-2024.