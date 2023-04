"Libertà, diritti e democrazia nati il 25 aprile"

Tanta gente ieri mattina ha assistito alle celebrazioni per il 25 aprile. Alle 8 i rintocchi della campana di palazzo Pretorio "La Risorta" hanno ricordato la Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune è partita una delegazione per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi sul territorio. Dopo la messa in cattedrale, corteo per le strade cittadine verso piazza delle Carceri per l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti a cura del prefetto Adriana Cogode (foto in alto) e del sindaco Matteo Biffoni, insieme alla rappresentanza di Anpi e della Provincia, oltre alle forze dell’ordine. Non solo, la strada tra via di Maliseti, via Melis e via dell’Artigianato è da ieri ufficialmente via Dafni Moradei, giovanissimo pratese che si unì ai partigiani per combattere il nemico e che si distinse per l’ardore e lo spirito combattivo, anche dopo esser stato gravemente ferito alle gambe. "La libertà, la democrazia, i diritti di ognuno di noi hanno una data di nascita ben precisa: il 25 aprile – ha detto il sindaco in piazza del Comune – La Liberazione essere festeggiata, celebrata, ricordata sempre con determinazione".