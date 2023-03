"Libera" porta Rosy Bindi in città

L’ex ministro e l’ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi sarà domani alle 21 a Prato per un incontro organizzato dal coordinamento provinciale pratese di Libera Calogero e Pietra Tramuta e il presidio delle Colline Medicee Emanuele Riboli. "Siamo prossimi alla primavera e come ogni anno – ricordadon Marco Natali, coordinatore provinciale di Libera Prato – Libera celebra in tutta Italia la Giornata della Memoria e dell’impegno contro tutte le mafie, chiamando, come avverrà nella manifestazione nazionale del 21 marzo a Milano, per nome e cognome tutte le vittime innocenti".

L’incontro, spiega don Natali, "vuole avere l’ambizione di contribuire a rompere il troppo silenzio attorno al dramma sempre attuale della presenza mafiosa nel nostro Paese e nella nostra Provincia, con tutta l’infamità che ciò comporta e per l’insopportabilità corruttiva che ci affligge". L’invito all’incontro con Rosy Bindi è aperto a tutti. Si terrà nella chiesa di San Bartolomeo in piazza Mercatale.