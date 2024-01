L’Hockey Prato debutta nella tana del Versilia

Arriva il momento di fare sul serio per l’Hockey Prato. Archiviata con una vittoria la Coppa Italia di serie A2 (successo di misura contro Salerno evitando così l’ultimo posto nel girone), adesso i biancazzurri di coach Bernardini sono attesi dal debutto nel campionato di serie A2. Si partirà con un posticipo domenicale, visto che lo Startit sarà l’ultimo a scendere in pista del girone B con la trasferta contro il Versilia Hockey Forte in programma il 7 gennaio. L’obiettivo per Prato è la salvezza, strappata con i denti già due anni fa in serie A2 prima poi di decidere di ripartire dalla serie B. Poi l’anno scorso la riconquista della seconda serie e adesso il desiderio di dimostrare di nuovo di essere all’altezza della categoria. Il girone è a dieci squadre, ribattezzato del centro-sud Italia per la presenza nel campionato di Salerno e del Decom Roller Matera. Poi ci sono le solite cugine toscane, con cui le sfide vanno avanti da anni: Follonica Hockey, Pumas Ancora Viareggio, Blue Factor Castiglione, Centro Giovani Calciatori Viareggio, Rotellistica Camaiore, e appunto Versilia Hockey Forte. A chiudere il quadro del gruppo B troviamo l’unica esponente ligure, il Gamma Innovation Sarzana.