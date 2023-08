Lezioni di musica Alunni nei locali della parrocchia

Le lezioni di musica

della scuola pubblica si trasferiscono in parrocchia

nei locali del catechismo.

La parrocchia del Santissimo Rosario di Poggio a Caiano ha messo infatti a disposizione per il nuovo anno scolastico

le aule del catechismo per

gli alunni della scuola media "Filippo Mazzei".

In pratica, gli studenti svolgeranno le esercitazioni

di musica in queste aule

per permettere i lavori di adeguamento strutturale

della sede del loro istituto

(la scuola media Mazzei

ha un indirizzo musicale molto frequentato). Inoltre, c’è un secondo problema aperto: le aule musicali del plesso della Mazzei sono utilizzate nel pomeriggio dalla scuola di musica "L’Ottava Nota" per

la quale il Comune di Poggio

si è impegnato a trovare una sistemazione, insieme alla dirigenza scolastica.

Intanto, l’attività didattico-musicale della scuola media è garantita con questa soluzione temporanea.

"Come parroco – spiega don Sergio Cristo – sono stato

ben felice di mettere a disposizione questi locali per le lezioni musicali visto che abbiamo la disponibilità e al mattino non sono utilizzati. Gli studenti potranno esercitarsi in tutta tranquillità. La nostra parrocchia è aperta ai giovani e alle necessità della cittadinanza. Stiamo riqualificando anche l’esterno dell’oratorio per avere un giardino e parco giochi che sarà aperto a tutti".

M.S.Q.