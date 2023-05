L’ex via Montalese diventa una piazza

Via Montalese nel tratto di fronte al municipio dopo aver detto addio alle auto, ora lascia definitivamente spazio ad una nuova piazza intitolata alla Repubblica. La cerimonia si svolgerà venerdì 2 giugno alle 16 nell’ambito delle celebrazioni per il 77esimo anniversario della festa della Repubblica. Un momento importante per la comunità montemurlese al quale prenderà parte anche il prefetto di Prato, Adriana Cogode. "La scelta del nome piazza della Repubblica vuole celebrare i valori fondanti della nostra democrazia. La nuova piazza pedonale di fronte al municipio è un luogo simbolo della nostra città - dice il sindaco Simone Calamai -. Si trova infatti nel cuore amministrativo di Montemurlo, ma anche in quello sociale, perché la nuova piazza sarà la porta d’ingresso al parco del centro cittadino". Il ritrovo è previsto alle 16 con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e il saluto del sindaco Simone Calamai. Nell’occasione ai giovani che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2023, il sindaco consegnerà una copia della Costituzione. Ai ragazzi è stata recapitata una lettera d’invito per partecipare alla cerimonia e confermare la propria presenza basta mandare una mail a [email protected] entro domani. Alla festa della Repubblica parteciperanno anche gli studenti della scuola primaria e media del comprensivo Margherita Hack e della paritaria Ancelle del Sacro Cuore, che leggeranno brani e poesie dedicate agli articoli principali della Carta costituzionale. Dopo la cerimonia di intitolazione della piazza, la festa della Repubblica, sarà chiusa dal concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, diretta dalla maestra Liana Lascialfari.