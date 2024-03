L’ex Santa Caterina è ora in vendita. La lista dei beni decisa dal Comune. La destinazione? Sarà residenziale

Il Comune di Carmignano vende immobili di sua proprietà. E’ stato approvato a maggioranza, in consiglio comunale, il piano delle alienazioni 2024-2026 e si tratta di 9 beni fra immobili non più utilizzati, terreni e aree a margine strada. Il primo edificio, per cui nei mesi scorsi è stata attivata la procedura di vendita, è il complesso delle ex scuole di Verghereto: un fabbricato, risalente ad oltre 70 anni fa, con accesso da via delle Ginestre, valutato 225.000 euro e la destinazione in questo caso è residenziale. Poi ci sono gli ex macelli di via Carmignanese, ad oggi utilizzati come magazzino, destinati a "sostituzione edilizia e nuova edificazione" del valore di 580.000 euro.

Il bene più costoso che potrebbe portare cospicue entrate in Comune è l’ex Santa Caterina nel centro storico del valore di 1.800.000 euro. La destinazione è funzioni di pubblica utilità e nel piano attuativo è prevista l’iniziativa pubblica e forme di partenariato pubblico-privato. Nell’ultimo percorso partecipativo, promosso dal Comune, il complesso (un tempo sede della prima cassa rurale, poi di appartamenti di edilizia popolare) è stato ridisegnato per arrivare ad una riqualificazione che vedrebbe la nascita di negozi, uffici, abitazioni, attività culturali e sociali e soprattutto far sì che diventi un luogo aggregazione per la comunità. Un progetto bello e ambizioso sulla carta che però non ha trovato negli anni uno o più investitori disposti a realizzarlo e le condizioni dell’ex Santa Caterina sono sempre più precarie tanto che l’amministrazione alla fine ha dovuto metterlo in sicurezza. Il piano attuativo prevede per il residenziale massimo 600 mq e la nuova edificazione non potrà superare i 2000 mq, poi dovrà essere incrementato il parcheggio pubblico presente nell’area.

Le aree a verde da vendere sono sparse sul territorio e tutte inutilizzate dal Comune: in via Agnoletti ci sono 1830 mq (valore 27.450 euro), in via Montalbiolo 638 mq (9570 euro), nel vialetto della Poesia a Comeana 380 mq (5700 euro), lungo la pista dell’Ombrone a Comeana 800 mq a confine con il campo sportivo Virtus (3000 euro), in via Nencioni 1220 mq (18.300 euro) e in via Lombarda 715 mq di area residuale a margine strada (10.725 euro).

M. Serena Quercioli