Letture, giochi, fantasia. Un sabato per i piccoli

Tante iniziative in biblioteca sabato per i più piccoli, tutte a ingresso libero. Sabato alle 16 Diritti in gioco, incontro per bambini da 8 a 10 anni, a cura di Amnesty International: per esplorare insieme le tappe e i personaggi più importanti del cammino dei diritti saranno proposti giochi, attività e brevi letture che stimoleranno l’immaginazione, la discussione e la riflessione dei bambini sull’importanza dei diritti per tutti. Obbligatoria la prenotazione a [email protected]. Alla biblioteca Ovest sempre sabato alle 10 con Favole in movimento a cura di Silvia Todesca un viaggio nel paese dei numeri: garzie alla lettura di fiabe i bambini dai 4 ai 9 anni potranno imparare semplici figure yoga (si consiglia di portare un telo o un tappetino). Alla Nord sabato alle 10 Storie in musica per bambini dai 4 ai 9 anni per divertirsi con giochi, disegni, strumenti musicali e oggetti sonori, a cura di Lisa Biancalani.