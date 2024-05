Letture e coccole. Tutte le iniziative dedicate ai più piccoli

Ancora tante iniziative per famiglie e bambini nelle biblioteche comunali della città. Domani alle 10.30 nella nuova Biblioteca di Casale Antonio Bruni l’appuntamento è con la presentazione di un libro dedicato alle famiglie dal titolo "Figli di pancia, figli di cuore" di Anna Genni Miliotti con le illustrazioni di Susanna Fierli. Racconti emozionanti di figli adottivi, bambini che vengono da paesi lontani, diventati italiani con l’adozione internazionale. Bambini che si portano dietro le loro storie e quelle del paese natale con le sue tradizioni e la sua cultura. Ricordi che costituiscono una grande ricchezza e sono le radici profonde di identità che devono essere coltivate e valorizzate. Dialoga con l’autrice Alice Firenzuoli. Alla presentazione del libro, seguirà un’attività per bambini.

Domenica dalle 10 alle 12 è in programma un altro appuntamento di Domeniche piccine alla Lazzerini. Le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a bassa voce. Questa iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere. E a partire da martedì 7 dalle 15 alle 19 il servizio dedicato a Nati per Leggere sbarca al Punto prestito PrismaLab con la novità de Le coccole del martedì. Ogni martedì dalle 15 alle 19 nei mesi di maggio e giugno, le famiglie con bambini e bambine da 6 mesi a 6 anni potranno ricevere la proposta di una selezione di libri adatti ai più piccoli da prendere in prestito gratuitamente. È possibile presentarsi in qualsiasi momento dalle 15 alle 19.

Ed infine, sempre martedì 7 alle 10.30 nella Biblioteca del Centro Mario Lodi si terrà l’ultimo incontro del ciclo So-stare nella consapevolezza genitoriale: letture ad alta voce per donne in cammino sul tema della maternità e dei cambiamenti che comporta avere un un figlio/una figlia, e come si affrontano. Un ciclo di letture promosso dalla Sala Ragazzi e Bambini e dal Coordinamento Pedagogico rivolte a donne che hanno partorito da poco: uno spazio e un tempo da

dedicare a se stesse e in cui condividere emozioni, pensieri e parole. E’ possibile partecipare da sola o con il/la proprio figlio/a. A cura di Federica Marri, le letture sono rivolte a donne con neonati fino a 6 mesi. Martedì 7 in programma Genitori al lavoro: energie, paure e desideri, tempi e spazi. Prenotazione obbligatoria. Ingresso gratuito per tutte le attività.