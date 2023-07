Letture animate e tanti laboratori in biblioteca

A luglio tanti gli appuntamenti per bambini e famiglie nelle biblioteche comunali.

Martedì 11 alle 20.30 al via il "Luglio galcianese" alla Biblioteca Ovest con un incontro a ingresso gratuito, divertente e colorato, per bambini dai 4 anni in su, dal titolo Pixelissimo. Si tratta di un laboratorio di Pixel Art a cura dell’insegnante Maria Antonietta Fusco e realizzato in collaborazione con la scuola primaria D’Amico (Istituto Comprensivo Gandhi) di Prato. Codici e colori porteranno i bambini in un mondo in cui fare arte è alla portata di tutti, e dove le storie prenderanno forma a partire da piccoli quadratini colorati.

Nell’occasione la Biblioteca Ovest sarà aperta dalle 20 alle 23. Prossimo appuntamento in programma martedì 18 alle 20.30 con il laboratorio Animali fantastici a cura di Teatrombria con maschere, sagome e tanto divertimento. Mercoledì 12 alle 10 alla Biblioteca Lazzerini i piccoli dai 3 ai 7 anni potranno divertirsi con il nuovo incontro a ingresso gratuito del ciclo Ieri, oggi e domani, a cura di Francesca Giovannini. Il ciclo propone letture animate seguite da un laboratorio dove sarà reso “visibile” il concetto di tempo, associandolo alla crescita e alle varie tappe di sviluppo.

Nell’incontro di questo mercoledì dal titolo "Le cose che passano", dopo la lettura animata i bambini saranno invitati a guardarsi allo specchio, stimolando le espressioni facciali associate a emozioni e pensieri. Seguirà poi un laboratorio che prevede la costruzione di uno specchio. Al termine, bolle di sapone all’aperto, come metafora delle cose che passano.

Prossimi incontri mercoledì 19 e 26 luglio alle 10. Per ogni incontro la prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a [email protected], con data e titolo dell’evento, numero di cellulare.