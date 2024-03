Letture animate e domeniche piccine

Ecco le iniziative per i bambini nel weekend. In Lazzerini oggi alle 16 l’appuntamento è con Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente. Dopo le letture animate, un tuffo in un laboratorio scientifico e creativo, che li vedrà impegnati a colorare, ritagliare e incollare grazie all’uso di materiali di recupero. Questo sabato il tema saranno Le formiche. A partire da libri illustrati, i partecipanti potranno esplorare la biologia delle formiche, il loro comportamento e la loro organizzazione sociale. Al termine, tutti i bambini costruiranno un formicaio/diorama con cunicoli, stanze e vie di fuga utilizzando cartoncini o materiale di recupero. Prenotazione obbligatoria a [email protected] e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. Sempre in Lazzerini domani dalle 10 alle 12 torna ‘Domeniche piccine’. Fino a maggio tutte le domeniche mattina, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini, le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Infine, da ricordare il consueto appuntamento della domenica mattina alle 10.30 con Cinefilante al Terminale: sul grande schermo per i più piccoli "Svolte e rivolte".