Lettura, straordinaria avventura. Notte bianca da paura in Convitto

Venerdì 1° Marzo si è svolta, presso il Convitto Cicognini, la prima notte bianca in biblioteca, trascorsa dalla nostra classe e tre delle nostre prof leggendo racconti horror. È stata un’esperienza, rigorosamente senza cellulari, davvero divertente, che non dimenticheremo! Leggere è di solito un hobby individuale, ma la nostra prof ci ha dimostrato che può essere bello anche condividerlo, abituandoci, sin dal primo anno, alla lettura ad alta voce di tanti libri, classici e non. Così siamo stati tutti coinvolti, incluso chi ha difficoltà linguistiche o di altro genere. Leggere è una delle attività più antiche nella storia dell’umanità e rappresenta molto più di quanto si possa immaginare.

I libri sono molto importanti non solo perché grazie a loro le informazioni, anche le più antiche, si sono conservate fino a giungere a noi, ma anche perché sono un fondamentale strumento di crescita; grazie alla lettura entriamo in contatto con idee, emozioni e culture diverse, sviluppando la nostra capacità critica e ampliando il nostro orizzonte mentale.

Leggere ha tanti benefici: migliora le capacità linguistiche, il livello di attenzione e di concentrazione, aiuta a prevenire alcune malattie come l’Alzheimer, rallenta il processo di invecchiamento, sviluppa empatia e riduce la dipendenza digitale, perché leggere un testo cartaceo significa provare sensazioni ed emozioni che difficilmente uno schermo riesce a trasmettere. Ciò, tuttavia, è in parte smentito dagli e-reader che permettono di avere tanti ebook in un solo dispositivo. Da un po’ si sono diffusi anche gli audiolibri che rendono accessibile la lettura a chi ha difficoltà con quella tradizionale. La lettura dovrebbe essere promossa come un’attività essenziale nella nostra società, anche attraverso le biblioteche che forniscono l’opportunità a chiunque di accedere ai libri. Lettori non si nasce, ma si diventa e l’attitudine alla lettura può essere favorita, sin da piccoli, già in famiglia. La scuola non deve imporre ai ragazzi solo di leggere per dovere, ma può e deve saper insegnare a farlo anche, e soprattutto, per piacere. Ultimamente è diventato sempre più comune anche sui social media parlare di libri. Questo può essere dovuto al fatto che noi, la “generazione Z”, trascorriamo molto tempo connessi e talvolta sentiamo il bisogno di discutere anche dei libri per sentirci parte di una comunità e per identificarci con le storie scritte, utilizzandole come strumento per esplorare il mondo e per conoscere meglio noi stessi.