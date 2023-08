L’estate passa meglio in compagnia A Figline gli anziani fanno gruppo

A Figline vince la socialità. Nasce "Aperti per te", una serie di appuntamenti mattutini pensati proprio per non lasciare solo chi resta a casa e offrire momenti di svago e socializzazione alle persone più anziane che con l’estate rischiano di isolarsi.

"C’è pasto per te", l’iniziativa promossa da Arci e cofinanziata dal Comune di Prato per sostenere, attraverso la condivisione del cibo, anziani soli e persone fragili, ha chiuso i battenti a fine giugno e riprenderà soltanto nel mese di settembre. La sospensione del progetto è dovuta alla necessità di evitare che le persone, soprattutto quelle anziane, escano di casa all’ora di pranzo, quando le alte temperature si fanno particolarmente sentire. Una sospensione che comporta però anche l’interruzione della socialità, della relazione, della condivisione e dello svago che accompagnano il pasto e che sono parte fondamentale del progetto. Per colmare questa mancanza dal 31 luglio è iniziato "Aperti per te", una serie di appuntamenti mattutini che si svolgono al fresco del boschetto del Circolo 29 Martiri di Figline, per non lasciare solo nessuno. Le mattine del mercoledì e del venerdì, fino alla metà di settembre, per tutto il mese di agosto saranno proposti momenti di incontro informali, ma strutturati dove i partecipanti possano trovare stimoli, condivisione, cultura e ricreazione, partecipare attivamente alle proposte e suggerirne di proprie.

Gli incontri, rivolti agli over 65, si svolgeranno dalle 8.30 alle 11.30 e saranno accompagnati da una persona che di volta in volta faciliterà la socializzazione, proporrà attività e raccoglierà le proposte dei partecipanti per organizzare iniziative secondo le loro preferenze: una sorta di circolo ricreativo per non lasciare nessuno a casa e permettere anche a quanti hanno familiari in vacanza di trascorrere momenti di socialità e divertimento. Tra le varie attività che verranno organizzate, potranno essere proposti laboratori, passeggiate, incontri, anche con esperti su tematiche di interesse. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Chi avesse problemi a raggiungere Figline non deve scoraggiarsi: è possibile infatti anche richiedere il servizio di trasporto gratuito che sarà organizzato in collaborazione con la Pubblica Assistenza "L’Avvenire" Prato. Volontari accompagneranno la persona direttamente al circolo. Il progetto è cofinanziato dall’amministrazione comunale. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 335.1540782.