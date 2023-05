L’estate di Cavarzano dura fino a novembre

Un ricco programma che, dal prossimo giugno, arriva fino a novembre è il biglietto da visita della pro loco di Cavarzano, rinata grazie al rinnovo del consiglio direttivo che ha portato nuove idee e nuova energia organizzativa, nel segno comunque della tradizione.

Si parte domenica con la Sagra del tortello (in caso di maltempo verrà rimandata alla domenica successiva) a partire dalle 11.30 allo spazio polivalente. Il 2 giugno ci sarà la Festa alla Croce dell’Alpe di Cavarzano, con la celebrazione della messa e pranzo ad offerta libera (con pro loco di Luciana e Montepiano). Domenica 4 giugno, prendono il via le escursioni in collaborazione con il circolo "I Risorti" della Querce (altri due appuntamenti con le camminate sono previsti il 2 luglio e il 18 agosto). Il 18 giugno "Mototortello", un raduno di moto organizzato in collaborazione con Cap Motoclub e poi pranzo allo spazio della pro loco.

Luglio si apre con la Festa di San Pietro a Gagnaia: nel pomeriggio, nella frazione di Gagnaia, sarà celebrata la santa messa e a seguire rinfresco. Domenica 23 sarà inaugurata una mostra di pittura realizzata in collaborazione con Ovattoni nei locali della Misericordia (la mostra resterà allestita fino al 30 luglio).

Fra gli appuntamenti previsti in di agosto, il 13, troviamo l’evento di punta del calendario della pro loco, un concerto all’Alpe di Cavarzano, con punto di ristoro. La serata inizierà alle 18.

Durante tutto il mese di agosto, inoltre, saranno organizzate serate di intrattenimento allo spazio polivalente della pro loco.

Claudia Iozzelli