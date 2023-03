L’estate della movida Centro pedonalizzato E in piazza Mercatale più posti per i residenti

Gli uffici del Comune sono già al lavoro per studiare la migliore soluzione che possa coniugare movida e vivibilità del centro storico in estate. Il tema principale è quello legato ai parcheggi e alla pedonalizzazione delle strade dentro le mura. Per il terzo anno consecutivo l’idea dell’amministrazione sarà quella di replicare, da giugno a settembre, la formula della pedonalizzazione delle strade centralissime che dal giovedì alla domenica saranno off limits alle auto, anche a quelle dei residenti. Al tempo stesso per chi abita in centro città tutto l’anno è d’obbligo dare risposte al problema della sosta: trovarsi da giugno a settembre per quattro giorni alla settimana, ogni sera al rientro dal lavoro, a fare la spola a passo di lumaca per un posto auto non è un bel vivere. Da qui le richieste dei residenti che hanno già messo le mani avanti chiedendo al Comune soluzioni concrete per affrontare la prossima estate. "Sappiamo bene che legato alla movida c’è il tema importante della convivenza con i residenti", spiega l’assessore al centro Giacomo Sbolgi. "Gli uffici sono già a lavoro per trovare eventuali soluzioni al problema della sosta e relative alla pedonalizzazione. Negli anni scorsi la pedonalizzazione è stata una iniziativa che...