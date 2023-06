L’estate adesso scalda i motori Film, concerti e sfide impossibili "Un cartellone per tutte le età"

Con l’arrivo della bella stagione ritorna la ’Montemurlo Estate 2023’, il cartellone di eventi estivi promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni. Oltre tre mesi, fino alla fine di settembre, per un totale di oltre 70 appuntamenti con protagoniste Montemurlo, Oste e Bagnolo. Non mancheranno ’A spasso con l’Oste’ il 26 giugno, ’Mulino in festa’ il 5 luglio, ’Montemurlo sotto le stelle’ il 12 luglio in centro e ’Bagnolo al chiaro di luna’ il 6 settembre a Bagnolo. Confermate le iniziative legate alla rievocazione storica della battaglia di Montemurlo del 1537, con il Gruppo storico. Il 20 luglio la cena rinascimentale in piazza Castello alla Rocca farà rivivere il convivio, ideato dal montemurlese Felice Settesoldi, per riavvicinare i Medici all’opposizione repubblicana meno compromessa.

Il 2 agosto in piazza della Repubblica si svolgerà un momento di rievocazione storica della battaglia di Montemurlo con la presenza dei figuranti del Gruppo storico e il racconto della direttrice della Fondazione Cdse, Alessia Cecconi. Il momento clou delle celebrazioni si terrà il 10 settembre con il Corteggio storico per le strade di Oste. Resta protagonista dell’estate montemurlese il parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1): tre spettacoli teatrali il 13 e 19 luglio e il 3 agosto. Confermato anche il Cinema nel parco con sette serate (da fine luglio a inizio settembre) di proiezioni per ragazzi e famiglie a ingresso gratuito e il festival ’Montemurlo in music’, promosso in collaborazione con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo il 10, 17 e 24 luglio. Lunedì 19 giugno allo stadio Nelli prende il via la 31esima edizione del ’Torneo dei Rioni’. Tra le novità il ’Festival Arcobaleno’, un talent riservato ai giovani cantanti emergenti under 35 con musica dal vivo (328.0206983). Tra gli eventi più insoliti domani e domenica dalle 9 alle 18 c’è lo ’Speedcubing 2023’, nel palazzetto dello sport di Oste (via del Pantano) al quale sono già iscritti 107 partecipanti, provenienti da nove nazioni. Lo speedcubing consiste nell’impiegare il minor tempo possibile nella risoluzione del cubo di Rubik "Abbiamo lavorato ad un cartellone che tiene insieme i luoghi e le generazioni", dice spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Info 338.4933908.