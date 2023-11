L’esperto del Cai: "Serve una rivoluzione culturale. Subito risorse e nuove idee"

Riccardo Barni è entrato a far parte del Cai di Prato nel 1960. Si deve a lui, agli infiniti chilometri attraversati a piedi in decenni fra Prato e la Vallata, la pubblicazione della Carta dei sentieri, aggiornata nel tempo in sei edizioni. Lo conosce bene il nostro territorio. E’ il custode di memorie antiche, legate alla sapienza e alla saggezza di contadini e pastori. Oggi amministra un gruppo Facebook – Sentieri di Prato – che conta 16mila iscritti. Ecco cosa racconta di quello che ha visto e di quello che vede, di quello che sa.

Barni, quante trasformazioni.

"Enormi e in pochi decenni. Non sono un accademico, ma amo la nostra terra e posso dire di conoscerla. Ero molto giovane quando ho iniziato a camminare... Facevo il tessitore, la domenica bramavo solo attraversare il silenzio della natura. In Vallata negli anni ’60, ’70, ho parlato con gli ultimi montanari, carbonai e pastori, ho visitato i cascinali appena abbandonati. Ho visto costruire strade ed elettrodotti, prati e pascoli lasciati a se stessi che diventavano boschi naturali".

E cosa pensava?

"Che in certi luoghi in Vallata la natura si stava riprendendo i suoi spazi e non c’era nessuno a vigilare. In altri si costruivano condomini e villette vicino ai corsi d’acqua e non si vigilava come sarebbe stato necessario. Il vecchio contadino un rio vicino al suo campo lo conosceva, lo guardava, faceva in modo di manutenerlo, sapeva valutare se c’era pericolo. E c’erano gli operai dei Comuni, che conoscevano la terra e si occupavano delle piccole manutenzioni. Piano piano tutto è cambiato".

A Prato?

"Le gore con l’acqua chiara per secoli, poi riempite dai colori delle stoffe che andavano di moda e poi chiuse e trasformate in fogne sono state la nostra fortuna. Al Cavalciotto andrebbe fatta una processione come per il sacro cingolo: è una divinità laica per Prato. Viviamo in un territorio modellato sulle bonifiche lorenesi fatte tra fine 1700 e prima metà del 1800, ma intorno è tutto cambiato. Si sono tolte ai fiumi aree in cui potersi sfogare con poco danno, sostituendole con zone altamente edificate e popolate. Se poi arrivano picchi di precipitazioni... Lo abbiamo purtroppo visto in questi giorni drammatici".

Cosa salva di quanto fatto in questi anni?

"Si sono avute ottime modifiche solo con la realizzazione dell’acquedotto industriale e relativi depuratori".

E cosa si dovrebbe fare?

"Serve una rivoluzione culturale, perché è inutile suggerire rimedi palliativi. Siamo alle prese con cambiamenti climatici che richiedono nuove intelligenze e sforzi per armonizzazione i processi naturali e l’antropizzazione. Servono risorse, consapevolezza, interventi radicali che la politica e i tecnici non hanno avuto fino ad oggi il coraggio e la lungimiranza di programmare e realizzare. Tutto questo adesso serve con urgenza"

Anna Beltrame