L’esperienza di 11 studenti dei licei pratesi

Sono undici ad oggi gli studenti pratesi che hanno scelto Rondine, provenienti dagli istituti Livi (uno), Copernico (cinque), Gramsci-Keynes (quattro), Cicognini Rodari (uno). Il programma si rivolge a giovani dei licei di tutta Italia che desiderano conoscere culture nuove, ampliare i propri orizzonti e progettare il futuro. Il Quarto Anno Rondine dà la possibilità di trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace, un ambiente capace di mettere in comunicazione Paesi e culture diverse grazie all’interazione con la World House di Rondine, lo studentato internazionale che accoglie giovani laureati provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo. Il bando per candidarsi all’anno scolastico 2023-2024 scade il prossimo 10 aprile. Per manifestare il proprio interesse a iscriversi: https:quartoanno.rondine.orgpartecipa-al-bando

"C’è un’emergenza generazionale che riguarda la povertà educativa, intesa anche come relazione con la comunità, e l’abbandono scolastico, per questo la Fondazione ha scelto di mettere al primo posto tra gli impegni di mandato il sostegno a progetti educativi. Con convinzione continueremo a sostenere il progetto Rondine", ha detto la presidente della Fondazione Diana Toccafondi.