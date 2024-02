L’eredità di don Milani. Uno spettacolo apre la Festa della Toscana

Il messaggio di don Lorenzo Milani e l’attività di don Ezio Palombo in Valbisenzio, nel segno di una comunità educante e solidale, sono l’eredità a cui attinge la Vallata per lavorare sulla memoria del territorio. In questa cornice è stato pensato un programma di appuntamenti in marzo, a cominciare dallo spettacolo "Un’altra idea di scuola. Tra Rodari e Barbiana", previsto sabato 2 marzo alle 21 a Cantagallo, al teatro Capannone di Usella. Si tratta della prima di una serie di iniziative sul territorio.

Promosso dal Comune di Cantagallo, che è anche capofila del progetto, e a cura di Fondazione Cdse e Altroteatro, lo spettacolo si concentra sulla lotta alle disuguaglianze nella scuola. A partire dalle lettere di Don Milani e Don Palombo, prete a Fabio e creatore di una casa-famiglia per minori in difficoltà per oltre 40 anni, e dagli scritti di Rodari e Lodi, racconta lotte e sogni ancora molto attuali. La regia è di Antonello Nave e gli interpreti sono Fiamma Ciampi, Antonio Lombardi, Edoardo Michelozzi, Benedetta Tosi. Voce narrante Alessia Cecconi. La partecipazione è gratuita.