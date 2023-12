Leo’s, Biti, Sauro Mazzoni. Cambia la storia di Prato

La Castellina saluta Dino e Vale: il Leo’s Bar dopo quasi trent’anni cambia gestione. Il locale punto di riferimento della Castellina, crocevia dove non si fa solo colazione ma si viene a sapere tutto quello che serve sulla vita del quartiere, da oggi sarà sotto una nuova gestione. Martedì, la giornata di chiusura del locale, è stata dedicata ai saluti dei clienti affezionati che non hanno mancato di fare un salto al Leo’s per salutare i titolari, volti storici che intere generazioni hanno visto dietro al bancone della pasticceria. Adesso spetterà ai nuovi gestori - ex dipendenti del bar Gelli di via Firenze - portare avanti la tradizione delle colazioni e delle merende, perché quella del Leo’s non è solo una clientela affezionata, ma una sorta di famiglia allargata per la Castellina.

Dopo un periodo di svendita dedicato all’oggettistica natalizia ha chiuso definitivamente i battenti il negozio Sauro Mazzoni. Lo storico punto vendita di vuiale Piave specializzato in abbigliamento da uomo ha abbassato definitivamente la saracinesca: a salutare i clienti lo stesso Sauro Mazzoni che fino all’ultimo è rimasto in negozio.

Svendita straordinaria in vista di una possibile cessazione dell’attività - anche se non c’è ancora l’ufficialità - per ’Biti’, negozio di abbigliamento di alta classe per uomo. Da alcune settimane in vetrina è esposta merce a prezzi scontatissimi. Tanti i clienti che in questi giorni prenatalizi sono stati a fare scorta di maglioni, camice e pantaloni di qualità acquistati a prezzi vantaggiosi. Negozio dal sapore antico, rimasto intatto al tempo, che profuma della storia di Prato: Ersilia Zingoni in Biti iniziò nel 1910 la sua avventura commerciale in via Guizzelmi, a due passi dal Duomo e, sempre nella stessa via, il nome Biti è continuato inossidabile nelle mani della stessa famiglia fino ad oggi con Massimiliano, nipote di Paolo Biti che è rimasto dietro al bancone fino a che la salute di novantenne glielo ha permesso.

In piazza San Marco invece c’è vento di novità: all’angolo con via Mazzini è attesa l’apertura di una nuova gioielleria ’Fmg’, dei fratelli Monterisi. Il negozio ha già un punto vendita poco distante in via Ferrucci. Ancora non ci sono certezze sulla data di inaugurazione, solo un cartello che annuncia la nuova apertura.

Si.Bi.