L’ennesima brutta "cartolina"

Maristella Carbonin

ennesima "cartolina" di degrado arriva da Filzi, cuore del Macrolotto Zero. Materassi, valigie, vestiti, scarpe: appigli di vita appoggiati sull’asfalto e diventati casa. Un ritaglio di parcheggio improvvisamente ‘tetto’ per clochard e sbandati. Per quella fetta di umanità che si appoggia alla strada perché non ha altro. Non vede altra soluzione. Fa male. Fa male per chi si ritrova a vivere all’angolo (e negli angoli) ma anche per i residenti che si trovano costretti a convivere con un senso di insicurezza. La soluzione? Va trovata, bisogna provarci. Per chi abita e lavora in quelle strade, e che torna a chiedere decoro e attenzione. Ma anche per chi dentro quella "cartolina" ci vive. Con tanto di valigie.