Lega, il congresso Spada in corsa per la segreteria

Dopo anni di commissariamento la Lega avrà finalmente un proprio segretario provinciale eletto dai militanti pratesi. Domani mattina alle 10 si terrà infatti il congresso provinciale. I nomi dei candidati in corsa per il ruolo di segretario saranno annunciati solo domattina agli stessi militanti, secondo quanto previsto dal regolamento interno al Carroccio. Uno dei candidati sarà sicuramente il capogruppo della Lega in Comune, nonché ex candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni 2019, Daniele Spada. In prima convocazione servirà la maggioranza assoluta dei voti per essere proclamato segretario, in seconda convocazione basterà ottenere un voto in più rispetto all’avversario. Alle urne sono chiamati tutti i militanti della provincia di Prato. Stiamo parlando di 72 iscritti, che vengono indicati come ‘grandi elettori’, in rappresentanza di tutto il resto della base del partito. "Come avevo promesso fin dal giorno del mio arrivo – commenta il commissario provinciale della Lega Filippo La Grassa -, l’obiettivo del mio mandato era quello di portare il partito al congresso, così da dare autonomia di scelta ai militanti del territorio in vista delle amministrative 2024. Obiettivo che adesso si concretizza con la convocazione del congresso e la scelta del segretario provinciale".