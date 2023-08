Lega, fuoco contro il Pd "Non sa più fare politica"

Per scrivere ovvietà nella speranza di passar inosservato, il segretario del Pd Marco Biagioni ha aspettato Ferragosto. Sappia che il tentativo gli è riuscito a metà: l’attacco al governo sul Pnrr rientra nel gioco delle parti ma, nel frattempo, è emersa tutta l’incapacità politica delle dirigenze Pd che si sono succedute in questi anni. Poiché Biagioni ha chiamato in causa, giustamente ignorato, i parlamentari di Fdi e Forza Italia, non avremmo voluto rispondergli sul poco merito né sul tentativo d’attaccare a vanvera gli avversari. E non lo facciamo. L’irritazione dei sindaci sul trasporto ferroviario ci spinge però a intervenire con un parallelo tutt’altro che campato in aria. La revisione del Pnrr è frutto di scelte politiche. Possono piacere o dispiacere, ma tali sono e spetta alla politica indirizzarle, eventualmente correggerle. La correzione di rotta è la scelta politica che caratterizza il governo di centrodestra, si tratti dei progetti del Pnrr come del reddito garantito ai nullafacenti che, pur potendo lavorare, hanno spesso incassato di più dei veri invalidi civili. Questioni politiche. E qui casca l’asino o, meglio, un Pd che non la politica non la sa più fare. Di fronte alle legittime richieste di amministratori irritati, ai quali bisogna pur dare atto di una presenza costante nelle conferenze dei servizi accanto a Trenitalia e Regione, che cosa ha fatto il Pd pratese per sostenere, a Firenze come altrove, le richieste dei suoi sindaci? Ha saputo portare avanti con i suoi rappresentanti in Regione le richieste delle amministrazioni locali? No. Eppure, a Prato come a Firenze il governo è tutto Pd. A Roma, quando questi interventi sono stati varati, al governo c’era quasi sempre lo stesso Pd. Capiamo bene che sia forte, per Biagioni, la tentazione di coprire le mancanze del Pd con le scelte di un governo in carica da meno di anno. Prima di farlo, ci spieghi però come e quanto il Pd, a Prato e in Regione, abbia davvero sostenuto i sindaci pratesi, primo fra tutti Biffoni che pur poco condivisibili, alcune scelte le ha fatte.

Insomma, caro segretario, dove eravate quando la Regione (Pd) ha imposto un micro-ospedale, assistito impassibile alla crescita delle liste d’attesa per i pazienti pratesi, respinto al mittente le richieste del sindaco sui migranti, frustrato il progetto per il parco urbano (scelta inopinata ma ancora da realizzare), visto morire corse ciclistiche internazionali e decadere teatri nazionali? E non tirate fuori appunti, interventi e bigliettini di consiglieri e assessori regionali: tutta la carta del mondo non basta a coprire i vuoti che avete lasciato mentre vi accapigliavate, ben prima di Ferragosto, per un posto al sole.

Daniele Spada

Segretario e capogruppo

Lega in Comune