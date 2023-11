Lega ancora contro il PrismaLab: "Inutile, costoso e quasi vuoto"

"Inutile e costoso". E’ il giudizio del capogruppo della Lega, Daniele Spada, su PrismaLab, lo spazio studio e co-working di via Filzi da poco inaugurato dal Comune. Le parole del segretario provinciale del Carroccio arrivano in seguito a un sopralluogo all’interno della struttura del Macrolotto Zero per conoscere l’operatività degli spazi, la destinazione e le funzioni future.

"Mi aspettavo di trovare quantomeno un luogo vivace – dice –. E invece no: l’unica presenza umana era quella di tre ragazze di una start up, che si erano rifugiate in un angolo del vasto edificio". Spada poi si scaglia contro la scelta di allestire uno spazio per il bar, senza però averlo realmente aperto. "E mai lo sarà – aggiunge –. Ho potuto vedere con i miei occhi i banconi, gli apparecchi, la sala cucina, lo spogliatoio e la zona docce, tutti inutilizzati e destinati a rimanere tali. Mi sono chiesto: perché spendere decine di migliaia di euro dei contribuenti per qualcosa che non verrà mai usato? Chi ha preso questa decisione assurda e irresponsabile? Non si poteva valutare prima se effettivamente c’era bisogno di un bar in questa struttura?".

I dubbi del segretario Spada sono stati rivolti all’assessore all’urbanistica Valerio Barberis. "Si è limitato a dirmi che tanto ci sono due bar qui vicino e che non era necessario averne uno all’interno del PrismaLab – accusa Spada –. Senza, in tutto questo, volermi dire a quanto ammontano le spese sostenute per realizzare il bar e per mantenere la struttura". Al termine del sopralluogo Spada ha deciso di presentare una richiesta di accesso agli atti per "conoscere i dettagli di questa gestione superficiale dei denari pubblici all’interno di PrismaLab. Non appena avrò le informazioni dettagliate, le renderò note a tutti i cittadini, che hanno il diritto di sapere come viene sprecato il loro denaro – conclude il capogruppo in Comune a Prato della Lega –. Questa amministrazione a guida Pd dimostra ancora una volta di non avere una visione chiara e coerente del futuro della nostra città, di agire con approssimazione e pressappochismo, di non avere rispetto per i contribuenti. La lezione del mercato coperto di via Giordano non è bastata. Hanno deciso di proseguire sulla linea dell’approssimazione anche a PrismaLab".