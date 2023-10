Le visite di Tipo. Fra Oriente e Occidente

Tra Oriente e Occidente: lo stile europeo incontra il kimono. E’ il titolo del secondo itinerario della nuova stagione di Tipo – Turismo Industriale Prato, in programma sabato dalle 15 alle 19, che si struttura in due parti: la visita alla mostra "Kimono - Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" al Museo del Tessuto e quella al lanificio Lucchesi, con illustrazione di una parte del campionario dedicato ai kimono (e non solo). Si parte quindi al Museo del Tessuto, con la visita alla mostra, che esplora le contaminazioni creative e culturali intervenute tra Europa e Giappone prevalentemente dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento attraverso dipinti, xilografie, cartoline d’epoca, stampe e tessuti provenienti sia da importanti collezioni private che da inedite raccolte del Museo, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili appartenenti all’esclusiva collezione privata di Lydia Manavello, tutti databili al primo e secondo quarto del Novecento, realizzati in seta operata, ricamata o stampata. Il tour prosegue con la visita a "Lucchesi – Vivere in tessuto", lo storico lanificio pratese, fondato nel 1897 dal capostipite Guido Lucchesi, che occupa oggi la sede di via Carradori, con le mura trecentesche come pareti, un’antica porta medievale della città visibile al pubblico, le suggestive capriate lignee e le ottocentesche colonnine in ghisa che sorreggono una modernissima struttura pensata per ospitare l’archivio dei campionari. Oltre alla scoperta degli ambienti di archeologia industriale sapientemente ristrutturati, l’itinerario offrirà un percorso tra tessuti unici al mondo, costruiti artigianalmente con filati e finissaggi particolari, scelti dai più grandi stilisti e brand di moda.

Attenzione particolare sarà data alle suggestioni orientali, interessante relazione con la mostra Kimono è rappresentata dalla collezione di katagami, antichi stampi cartacei usati per imprimere disegni e tintura sulle stoffe da kimono, raccolti dalla famiglia Lucchesi durante viaggi in Oriente. Le decorazioni rappresentano in prevalenza fiori e oggetti, ma anche altre forme tipiche come il flusso dell’acqua o la forma dell’onda. Il costo, comprensivo di ingresso e visita guidata: intero 15 euro, ridotto 12. La prenotazione è raccomandata sul sito: www.capviaggi.it