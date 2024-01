"Le vetrine e il lavoro quotidiano danno forma e funzione alla città"

"I nostri imprenditori con le loro vetrine, la loro vita e il loro lavoro, da sempre danno forma e funzione alla città". Così il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli è intervenuto durante l’assemblea annuale. "E Confcommercio, che ha un legame fortissimo ed identitario con la propria dimensione urbana, se prima era la rappresentanza economica nelle città, ora è più propriamente la rappresentanza economica delle città, fortemente ancorata alle imprese e al tessuto sociale del territorio".

"Si tratta – ha aggiunto il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani – di scalare una marcia tutti insieme, facendo rete. I nostri territori se lo meritano e hanno tutte le risorse per farlo succedere. Confcommercio rivendicherà con forza crescente questa ambizione, perché la competizione globale rischia di diluire le nostre potenzialità. Noi, invece, vogliamo sempre di più attestarci come ’history makers’. Siamo convinti che l’ecosistema di imprese che rappresentiamo abbia tutti gli strumenti giusti per alzare il livello d’ingaggio: da parte nostra, si tratta di creare le condizioni per farle competere. Anche nel 2024 eserciteremo una funzione di orientamento strategico irrimandabile. Vogliamo davvero mettere il territorio sulla mappa".

I negozi rappresentano un’anima da difendere e valorizzare.