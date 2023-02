Le vesti di Datini ricostruite E un po’ di jazz

Qualche idea per il weekend nei nostri musei. Al Museo del Tessuto due novità da vedere. Nell’area dedicata a Francesco di Marco Datini si possono ammirare la veste e del mantello del mercante, confezionati con il panno ricostruito grazie ad esperti di diverse discipline, storici dell’economia, tecnici di settore, storici del tessuto e del costume con l’obiettivo ricostruire questo singolare prodotto tessile che nei secoli ha rappresentato l’identità di Prato. Alle vesti si affiancano le campionature di panno nei colori scarlatto, verde, blu, paonazzo, la riproduzione e la trascrizione di alcune lettere dell’Archivio di Stato che raccontano dell’attività tessile delle aziende pratesi di Datini. Non solo. Dopo un accurato restauro, è tornato nella sezione Prato Città Tessile il Tappeto Peyron, raro esemplare di tappeto Mercatal degli anni Venti, uno dei prodotti di maggior successo del Lanificio Val Bisenzio, manifattura Angelo Peyron. Al Museo di Palazzo Pretorio domani alle 10.30 torna la rassegna Colazione ad Arte: in programma un concerto del cantante e chitarrista Giorgio Rossini, in collaborazione con Camerata e Scuola Verdi. In repertorio famosi jazz standard, musica brasiliana e composizioni originali: un caleidoscopio sonoro tra vocalità, spazi improvvisati e brani strumentali. Costo dieci euro. Prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o a [email protected]

Al Pecci oggi alle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 una giornata di studio dedicata a Germano Celant, per approfondire il ruolo che la scrittura editoriale riveste all’interno dell’attività del famoso critico d’arte scomparso tre anni fa e la sua concezione di archivio. Sempre al Pecci domani ingresso gratuito come ogni ultima domenica del mese e due iniziative. Dalle 16 alle 18 con Tipo, Turismo industriale Prato, la Moda intelligente, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni su come si possano progettare abiti senza sprecare nemmeno un centimetro di stoffa. Costo 5 euro, biglietti su www.coopculture.it. Alle 18 all’interno di Black History Month Florence, l’iniziativa che promuove la produzione culturale legata all’afrodiscendenza in Italia, #MakeNoiseBlackAgain, conversazione tra Bartira e Justin Randolph Thompson. Ingresso libero.