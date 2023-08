Le vacanze e la bellezza dietro l’angolo

Maristella Carbonin

Sotto il cielo d’agosto non c’è una città deserta, o almeno non come gli altri anni. Sarà che le tasche delle famiglie sono sempre più vuote, tra inflazione e mutui alle stelle (e vogliamo metterci il costo dei carburanti?). E così, per chi resta in città, o per chi dovesse scegliere come meta di una gita fuoriporta Prato o la natura bellissima della Vallata, abbiamo preparato una bella guida al Ferragosto. Dalla cultura agli appuntamenti gastronomici ai fuochi d’artificio fino alle classiche cocomerate. Ce n’è per tutti i gusti. Non serve per forza cercare orizzonti lontani, per staccare. A volte basta chiudere gli occhi sul verde di un prato, con le cicale a ricordarci la bellezza semplice del dolce far niente.