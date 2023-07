Le vacanze dei politici pratesi Vince la Toscana, mare in Versilia In pochi scelgono viaggi all’estero

Non faranno viaggi aerei, quindi il caos dei cieli di questo fine settimana, possibile "aperitivo" di ferie da incubo, non li spaventa più di tanto. Sono giorni di lavoro per i politici pratesi, ma un’idea di vacanza, e per qualcuno qualcosa di più, già c’è. Il sindaco Biffoni ad esempio ha programmato una vacanza in Trentino con famiglia e amici e poi una tappa in Versilia ad agosto. Restando nel Pd, anche il deputato Marco Furfaro andrà in ferie ad agosto quando chiuderanno i lavori parlamentari: si dividerà tra la Versilia e il Salento, dove è nata la sua compagna. Il segretario provinciale dem Marco Biagioni resterà in Toscana e ad agosto andrà per una settimana a Chiusi della Verna, da dove proviene la famiglia paterna. Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana, andrà invece una settimana in Sardegna con la compagna e alcuni amici agli inizi di settembre.

In tema di "vacanze romane", la deputata FdI Chiara La Porta al momento non ha programmato nulla: troppo presto tra impegni di aula e di partito. Nulla di certo nemmeno per Erica Mazzetti, deputata FI. Sceglierà sicuramente l’Italia ma deciderà più avanti la destinazione in base agli impegni politici. L’unica certezza sarà una sosta a Montepiano tra relax, iniziative locali, vecchi amici e sport nella natura (trekking e bici).

Tornando in giunta, le ferie sono in programma ad agosto. Il vice sindaco Simone Faggi andrà a Trieste, l’assessore al turismo Gabriele Bosi sceglierà il mare della Toscana, destinazione San Vincenzo, mentre la collega alla scuola Ilaria Santi andrà nella Francia del sud. Toscana invece per l’assessore Iv al centro storico Giacomo Sbolgi: mare a Punta Ala da amici. L’assessore Squittieri ancora non ha deciso in via definitiva, ma tra le idee ci sono una tappa al mare nel sud Italia e una visita a Panni e Bovino. L’assessore Barberis partirà in auto con la famiglia destinazione Barcellona per un viaggio lungo la costa mediterranea.

Vacanze solidali per l’assessore alla città curata Cristina Sanzò: una settimana in Emilia Romagna ("Mi sembra doveroso") e a settembre altri sette giorni in Sicilia con genitori e sorella, come regalo per i 60 anni di matrimonio dei genitori. L’assessore Leoni infine tra il 31 agosto e il 2 settembre sarà a Venezia con la stilista Eleonora Lastrucci per sfilate e red carpet alla mostra del cinema nell’ambito del premio Kineo. Nei fine settimana liberi camminate in collina.

L.B.