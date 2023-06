Le tasse spiegate agli studenti I commercialisti vanno a scuola

Il progetto scuola dell’Ordine dei Commercialisti ha una missione da compiere: raccontare in maniera semplice ed efficace le regole per diventare bravi cittadini ai bambini delle primarie (si utilizza anche un cartone animato) e agli studenti delle superiori. Circa 40 professionisti- volontari sono saliti in cattedra nel corso dell’anno scolastico per spiegare come si diventa buoni cittadini, magari pagando le tasse che servono a finanziare i servizi pubblici per tutta la comunità. Nel progetto sono stati coinvolti 220 bambini di quinta elementare e circa mille studenti delle secondarie superiori (classi terze, quarte e quinte). L’Ordine ha collaborato con gli istituti Dagomari, Copernico e Buzzi e con le scuole primarie San Niccolò, Alberto Manzi di Iolo, Salvo D’Acquisto di Tavola, Antonio Bruni di Casale, Convitto Cicognini, San Giuseppe e Don Bosco di Grignano. E proprio alla Don Bosco c’è stata la lezione conclusiva, tenuta da Caterina Rossi e Michele Scopelliti della Commissione Scuola dell’Ordine, a cui hanno preso parte anche il presidente Filippo Ravone e Marco Ciabatti che segue in particolare le attività per le scuole superiori. Con loro, oltre alle insegnanti, anche Cecilia Fabbri, pedagogista della scuola.

"Il progetto scuola si è consolidato nel corso degli anni e questa nostra attività è diventata una opportunità apprezzata dalle scuole e dagli studenti, è un impegno che ci appassiona e che ci lega con maggior forza alla comunità pratese in un’ottica di servizio", dice il presidente Ravone, ricordando che sono numerosi anche gli studenti accolti, in questo periodo, negli studi professionali per gli stage formativi. "È stato un anno positivo, abbiamo ripreso l’attività nella scuola primaria dopo la lunga pausa per la pandemia e, oltre al consolidato impegno al Dagomari e al Copernico, abbiamo avviato gli incontri anche al Buzzi", sottolinea Marco Ciabatti, annunciando la ripresa delle attività nelle classi per il prossimo settembre. L’obiettivo del Progetto scuola è quello di offrire un’opportunità formativa specifica, approfondendo temi che devono far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino consapevole: dal ruolo del commercialista agli adempimenti per mettere in piedi un’impresa, dal sistema tributario alle regole del fisco, dalla cedolare secca alle successioni, dalle compravendite alle dichiarazioni dei redditi.